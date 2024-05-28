مقتل وإصابة سبعة جنود إسرائيليين في رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.

وقالت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على "تلغرام": "عن الحادث في رفح: الجنود دخلوا عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة".

وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، قالت "كتائب القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".