الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في رفح

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة في مدينة رفح، راح ضحيتها نحو 20 شهيداً مع وقوع عشرات الجرحى.

وبحسب لجنة الطوارئ برفح، فإن "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مواصي رفح راح ضحيتها أكثر من ٢٠ شهيدا وعشرات الجرحى".

وأضافت اللجنة، أن "المجزرة الجديدة بالمواصي تضاف لسجل الاحتلال الإرهابي الذي تجاهل أوامر محكمة العدل الدولية".

وفي وقت سابق، أكدت تقارير ووسائل اعلام فلسطينية، سقوط 16 شهيدًا وعشرات الجرحى حصيلة ليلة عنيفة من القصف على وسط وغرب مدينة رفح.

وأشارت الى نزوح الاف الفلسطينيين من المناطق الغربية ل‍رفح بعد توسيع الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلها في المدينة خلال الليلة الماضية.

وجاءت هذه الليلة الدامية بعد يوم واحد من مجزرة قصف الخيام، في مدينة رفح التي راح ضحيتها 50 شهيدا على الأقل واصابة اكثر من 60 اخرين، في قصف نفذته قوات الاحتلال الصهيوني بـ8 صواريخ على خيام النازحين شمال غرب رفح، والذي يضم الاف الأشخاص ما أدى لاحتراق العديد من الضحايا داخل الخيام، معظمهم من النساء والأطفال.