مئات الاتراك يتجمعون أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة التركية احتجاجا على مجزرة رفح

تجمع المئات من الاتراك عصر اليوم أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة التركية أنقرة احتجاجا على القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة"، "ارفعوا أيديكم الملطخة بالدم عن ابناء غزة".

وقال مصطفى قراقاش المتحدث باسم التجمع الجماهيري في كلمة له : أن إسرائيل قصفت الخيام عندما أدركت أنها لا تستطيع تحقيق التفوق في الميدان على المقاومة الإسلامية.

وأشار إلى أن إسرائيل ألقت قنابل على الخيام القريبة من المنطقة التي توجد بها مستودعات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بعد دعوة محكمة العدل الدولية لوقف الهجمات.

وشدد على أنهم سيستمرون في مقاطعة منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل وأنهم لن يظلوا على الحياد حيثما يوجد قمع.

كما شهدت العديد من الولايات التركية إلى جانب العاصمة أنقرة، مظاهرات شعبية غاضبة من الانتهاكات الإسرائيلية على غزة، وكانت آخرها استهدافها مخيمات النازحين في رفح.

وكان الجيش الاسرائيلي قد قصف مساء امس الأحد خيام النازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم هذا الجيش أنها آمنة ويمكن النزوح إليها مما تسبب باستشهاد 45 فلسطينيا وأصابة العشرات، أغلبهم من ألاطفال والنساء .

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة