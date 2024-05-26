كتائب القسام" تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

دوت صافرات الإنذار ظهر اليوم الأحد، في تل أبيب لأول مرة منذ بضعة أشهر، وسمع دوي انفجارات في عدة مناطق .

وقال الجيش الإسرائيلي إن 8 صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه وسط إسرائيل، من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث تقاتل قواته المسلحين الفلسطينيين.

وأضاف الجيش الاسرائيلي في بيان له: "متابعة للإنذارات في وسط البلاد فالحديث عن إطلاق 8 قذائف صاروخية من منطقة رفح نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض عدة قذائف صاروخية".

من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس عن قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ودوت صافرات الإنذار في " كفار سابا وهرتسيليا وصوفين وتل أبيب وبيت حتكفا"