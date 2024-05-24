فيدان يؤكد ان كثرة المعترفين بدولة فلسطين تزيد عزلة إسرائيل وداعميها

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ازدياد عدد الدول التي تعترف بفلسطين رسمياً وخصوصاً من القارة الأوروبية سيزيد عزلة إسرائيل وداعميها.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفنزويلي إيفان غيل بينتو الليلة الماضية في العاصمة التركية أنقرة : إن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين رسمياً، أكثر بكثير من الدول غير المعترفة، مرحباً باعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية رسمياً.

وأضاف فيدان: "تُسعدنا رؤية ثمار الجهود التي نبذلها مع أصدقائنا وحلفائنا في المحافل الدولية الرامية إلى ممارسة جميع أنواع الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل".

وأكد الوزير التركي على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية المرسلة من تركيا إلى قطاع غزة، ولفت إلى أن جميع المؤسسات التركية تعمل بشكل مكثف في هذا الخصوص.

وقال فيدان: "ما نريد رؤيته الآن هو توقف المجازر الإسرائيلية في أقرب وقت وينبغي للمجتمع الدولي أن يضع صمته جانباً بشأن هذه المجازر، ووضع القرارات المتخذة دبلوماسياً حيز التنفيذ".

وأوضح الوزير أنه "من المهم للغاية أن تكون إسرائيل معزولة سواء في المجالين الدبلوماسي أو القضائي".

وأشار فيدان إلى تطابق وجهات النظر بين تركيا وفنزويلا فيما يخص المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، موضحاً أن تركيا وفنزويلا "قررت مواصلة العمل المشترك لوقف المجزرة في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي إن بلاده "تعارض تماماً الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين ونريد أيضاً معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في هذه المنطقة".

وأضاف الوزير بينتو أن "فنزويلا تعترف بشكل واضح ومباشر بفلسطين دولة مستقلة وحرة".

وفيما يخص العلاقات التجارية بين البلدين، قال بينتو إن فنزويلا تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 3 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، ولفت إلى أن "تركيا وقفت دائماً بحزم ضد العقوبات الأحادية المفروضة على فنزويلا".