سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يوجز عملياته المباركة على الحدود اللبنانية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الجبان


عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 22-05-2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 22-05-2024، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1-  الساعة 17:15 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة

2-  الساعة 17:25 استهداف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة

3-  الساعة 17:25 استهداف مبنى يستخدمه جنود ‏العدو "الإسرائيلي" في مستعمرة كفار جلعادي بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف ‏المدنيين

4-  الساعة 19:55 استهداف تجمع لجنود ‏العدو "الإسرائيلي" في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة

5-  الساعة 20:30 شن هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب بيت هلل حيث استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها ‌‏وجنودها وأصابت أهدافها بدقة

-  القطاع الغربي:

1-  الساعة 12:00 استهداف موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة

2-  الساعة ‌‏16:00 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو "الإسرائيلي" في مستعمرة أفيفيم ‌‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على ‌‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس

3-  الساعة 18:38 استهداف موقع جل ‏العلام بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة

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