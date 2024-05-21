إسرائيل توقف بث "أسوشيتد برس" لتغطية حرب غزة

ندّدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بقرار الحكومة الإسرائيلية إيقاف خدمتها للبث المباشر من جنوب البلاد لتغطية الأحداث في قطاع غزة، مشيرة إلى استناد الحكومة في ذلك إلى "قانون يحظر تزويد قناة الجزيرة القطرية بالصور".

وأدانت "أسوشيتد برس" في بيان " لها اليوم الثلاثاء بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثها المباشر طويل الأمد".

كما استنكرت الوكالة الأمريكية "الاستخدام التعسفي" لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد الذي يحظر تقديم صور لقناة الجزيرة.

واشارت الوكالة في بيانها الى أن السلطات الإسرائيلية استولت على معدات الوكالة ومشاهد التقطتها شمال غزة بذريعة قانون "الإعلام الجديد" الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية.

وحثت "أسوشيتد برس" إسرائيل على تمكينها على الفور من مواصلة تقديم خدماتها "المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم".

وأكدت أن "القناة الفضائية القطرية (الجزيرة) هي من بين آلاف العملاء الذين يتلقون بث فيديو مباشراً من الوكالة وغيرها من المؤسسات الإخبارية".

واوضحت الوكالة الامريكية في بيانها ان مسؤولين من وزارة الاتصالات الإسرائيلية وصلوا إلى موقع الوكالة في مستوطنة سديروت الجنوبية بعد ظهر اليوم الثلاثاء وصادروا المعدات، وسلموها قراراً موقعاً من وزير الاتصالات شلومو كرعي، زاعمين أنها تنتهك قانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".

وأفادت الوكالة بأنها قبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كانت تبث مشهداً عاماً لشمال غزة، مؤكدة أنها تلتزم قواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي يمكن أن تعرّض الجنود للخطر