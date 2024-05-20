المقاومة الاسلامية تستهدف عددا من المواقع الصهيونية دعما لابطال غزة

استهدفت المقاومة الاسلامية اليوم عددا من المواقع الصهيونية دعما لابطال غزة.

وقالت في بيان ‌ ان ‏مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الاثنين موقع ‏المرج بقـ.ـذائـ.ـف المدفعيّة وأصـ.ـابوه إصابة مباشرة.‏

واضافت ان ‌‏مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة الإسلامية استهدفوا ايضا عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وأصـ.ـابوه إصابة مباشرة.‏

واوضحت ان ‏مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة الإسلامية استهدفوا كذلك عند الساعة 04:15 من بعد ظهر اليوم ‏موقع المطلة بالأسلحة المناسبة. ‏

واشارت الى ان ‏مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:50 من بعد ظهر اليوم موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصـ.ـابوه إصابةً مباشرة. ‏

وتابعت ان ‏مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة استهدفوا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة.