المقاومة الاسلامية تستهدف عددا من المواقع الصهيونية دعما لابطال غزة

استهدفت المقاومة الاسلامية اليوم عددا من المواقع الصهيونية دعما لابطال غزة.
وقالت في بيان ان مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الاثنين موقع المرج بقـ.ـذائـ.ـف المدفعيّة وأصـ.ـابوه إصابة مباشرة.
واضافت ان مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة الإسلامية استهدفوا ايضا عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصـ.ـابوه إصابة مباشرة.
واوضحت ان مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة الإسلامية استهدفوا كذلك عند الساعة 04:15 من بعد ظهر اليوم موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.
واشارت الى ان مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:50 من بعد ظهر اليوم موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصـ.ـابوه إصابةً مباشرة.
وتابعت ان مجـ.ـاهدي المقـ.ـاومة استهدفوا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم موقع المرج بالأسلحة المناسبة.
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