حماس تعلق على قرار الجنائية الدولية: ساوى بين الجلاد والضحية

اكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الاثنين (20 آيار 2024) ، إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".

ونقلت رويترز عن أبو زهري قوله إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

وتعليقا على طلب الجنائية الدولية، قال مسؤول بحماس لرويترز إن "هذا القرار هو مساواة بين الضحية والجلاد ويمثل تشجيعا للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية دعت ، اليوم الاثنين، لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ان "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

كما دعت المحكمة "إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

كما طالب المدعي العام للمحكمة أيضا إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة من قادة حماس من بينهم القيادي يحيى السنوار.