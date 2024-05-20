سوريا - لبنان - فلسطين

الحكومة اللبنانية تعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام على الرئيس الايراني و حزب الله يصدر بيانا


أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي على إستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق، وكذلك قدم حزب الله تعازيه قائلا إن رئيسي كان لنا أخا كبيرا ‏وسندا قويا.

وأصدر رئيس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مذكرة أعلن فيها الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بحيث ستنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا وتعدل البرامج الإذاعية و التلفزيونية بما يوافق الحدث.

في ذات السياق، ذكر حزب الله في بيان له، ‏لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب منذ زمن طويل فكان لنا أخاً كبيراً ‏وسنداً قوياً ومدافعاً ‏صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة وفي مقدمها القدس وفلسطين ‏وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها ‏في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها، كما كان أملاً كبيراً لكل ‌‏المضطهدين والمظلومين.

وتابع، كان الأخ العزيز الشهيد الدكتور حسين أمير عبداللهيان في جميع مواقع ‏المسؤولية وآخرها ‏في وزارة الخارجية، الوزير الحاضر النشيط والمضحي وحامل ‏الراية في جميع المحافل السياسية ‏والدبلوماسية في العالم والمحب لحركات المقاومة ‏والمتفاني في نصرتها ودعمها.

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