على وقع الخلافات العميقة ... عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس:  المعركة الكبيرة التي نخوضها كشفت المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون

كشف عضو مجلس الحرب الصهيوني بيني غانتس انه سينسحب من الحكومة اذا لم تلبى مجموعة من الطلبات طرحها خلال مؤتمر صحفي قبل قليل

وقال المجرم غانتس :

منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم نعيش حربا وجودية

معركة كبيرة نخوضها كشفت المعاناة التي تعيشها إسرائيل بعد الإخفاق الكبير سنهزم أعداءنا ونحمي أبناءنا ونضمن مستقبل دولة إسرائيل

لم يتم اتخاذ أي قرارات حيوية بعد سيطرة أقلية صغيرة على سفينة إسرائيل وقيادتها نحو هوة سحيقة

هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول

في الائتلاف الحكومي الذي دخلناه مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش

من يتحكمون في دولة إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم

ننتصر في الحرب فقط إذا كانت لنا بوصلة استراتيجية واضحة

لن ننتصر في الحرب بدون بوصلة استراتيجية واضحة وهناك حاجة لتغيير فوري

أنا وزملائي سنفعل كل ما بوسعنا لتغيير المسار

هناك حاجة لتغيير فوري ولن نترك الأمور على حالها

على القيادة أن ترى الصورة الأوسع وتحدد المخاطر وتبلور استراتيجية قومية حديثة

الوحدة تتجسد بالأفعال ولا يمكن أن تكون ورقة التوت التي تغطي الجمود بالمعركة لذا نحتاج تغييرا استراتيجيا

على مجلس الحرب أن يبلور استراتيجية عمل جديدة بحلول يوم 8 يونيو تضمن إعادة مختطفينا وتقويض حكم حماس

أمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها

علينا العمل على إعادة مواطني الشمال وتعزيز التطبيع مع #السعودية وضمان خدمة كل الإسرائيليين للدولة

على نتنياهو أن يختار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة

علينا العمل على إعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول سبتمبر المقبل

سننسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلب نتنياهو الطلبات

الشروط التي وضعها غانتس للخطة الإستراتيجية والمهلة لنتنياهو

1. إعادة المختطفين

2. إسقاط حكم حماس وضم قطاع غزة وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

3. إلى جانب الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية، إنشاء إدارة أمريكية-أوروبية-عربية-فلسطينية تتولى إدارة القطاع مدنيًا وتضع الأساس لبديل مستقبلي غير حماس أو عباس.

4. إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر واستعادة النقب الغربي.

5. الترويج للتطبيع مع السعودية كجزء من تحرك شامل من شأنه خلق تحالف مع العالم الحر والعالم العربي ضد إيران.

6. اعتماد مخطط خدمة يؤدي إلى خدمة جميع الإسرائيليين للدولة والمساهمة في الجهد الوطني.