"حزب الله" يعرض مشاهد لعملية استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية

عرض "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة مشاهد من عملية استهداف التجهيزات التجسسية في موقع جل الدير التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي للحزب، مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف التجهيزات في موقع جل الدير التابع للجيش الإسرائيلي وتفجيرها.

هذا وأعلن حزب الله الجمعة، استهداف المقر المستحدث لقيادة "كتيبة ‏المدفعية 411" قرب جعتون شمال إسرائيل وقاعدة "تسنوبار" التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا، ردا على الغارات الإسرائيلية على بلدة النجارية جنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، حيث شن الجيش الإسرائيلي ضربات ضد منشآت للدفاع الجوي تابعة لحزب الله في بلدة النجارية في صيدا جنوب لبنان.