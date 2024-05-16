روسيا تعلن تدمير ثلاث قواعد لارهابيين في سوريا

أعلنت روسيا، مساء الخميس، عن تدمير ثلاث قواعد لارهابيين غادروا منطقة التنف وتحصنوا في مناطق جبلية بمحافظتي حمص ودير الزور السوريتين.

وأفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف في مؤتمر صحفي بأن "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت 3 قواعد للمسلحين".

وأضاف أن الارهابيين "خرجوا من منطقة التنف، وتحصنوا في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور".