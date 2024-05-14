مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود بصواريخ "حزب الله" على الجليل الغربي

قُتل إسرائيلي وأصيب 5 جنود اليوم الثلاثاء جراء سقوط صواريخ مضادة للدروع أطلقها "حزب الله" من لبنان تجاه منطقة "أدميت" بالجليل الغربي شمالا .

وأضاف: "تم خلال النهار رصد عدد من الصواريخ المضادة للدروع جرى إطلاقها على منطقة أدميت في الجليل الغربي نتج عنه مقتل مدني اسرائيلي واصابة خمسة جنود ".

وأشار إلى أنه بمقتله ترتفع حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء صواريخ "حزب الله" إلى 24 منذ بداية الحرب.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "صاروخا مضادا للدروع ظهر اليوم (الثلاثاء) أطلق من الأراضي اللبنانية أصاب منطقة أدميت في الجليل الغربي بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة مقاتل بجروح متوسطة وأربعة مقاتلين آخرين بجروح طفيفة".

وأشارت إلى أن "المدني القتيل ليس من سكان أدميت، لكنه جاء لزيارة صديق يسكن في البلدة، وعلى ما يبدو هرع لمساعدة قوات الجيش بعد تعرضها لصواريخ مضادة للدبابات، ثم أصيب بصاروخ آخر من حزب الله، ما أدى إلى مقتله نتيجة إصابة مباشرة".

ومن جانبه، أعلن حزب الله استهدافه، ظهر الثلاثاء "بأسلحة مناسبة" مبان يستخدمها جنود إسرائيليون بمستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى شمال إسرائيل .