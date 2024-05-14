سوريا - لبنان - فلسطين

"القسام": بعملية مركبة اجهزنا على 7 جنود إسرائيليين شمال غزة


أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود صهاينة تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

ومنذ صباح اليوم، أعلنت "القسام" عن شن عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات عدة لها:

- "كتائب القسام تستهدف ناقلة جند ودبابة صهيونية بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

- "كتائب القسام تدك قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون".

- "كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

- "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة".

- "كتائب القسام تقصف "عسقلان" برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق رفح جنوب قطاع غزة".

- "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" خلف مسجد التابعين شرق رفح جنوب قطاع غزة".

- "كتائب القسام تستهدف دبابتين من نوع "ميركفا" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع أبو العيش بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة".

- "كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة أبو زتون بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة".

- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقا بقوة هندسة صهيونية حاولت الدخول لعين النفق وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

- "كتائب القسام تستهدف ناقلة جند ودبابة "ميركفا" صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

- "كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

- "كتائب القسام تدكّ موقع مدفعية الهاوتزر شمال شرق قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "كتائب القسام تقنص جنديا صهيونيا في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال القطاع، وتؤكد إصابته بشكل مباشر".

- "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفا 4" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة في شارع الداخلية الجديد شرق مدينة جباليا شمال القطاع".

وفي آخر بيان له حول القتلى في صفوفه، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت مقتل جندي إضافي في صفوفه.

وبين الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود، فيما تستمر المواجهات مع الفصائل الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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