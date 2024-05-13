الرئيس التركي يؤكد ان حماس حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة وليست تنظيماً إرهابياً

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن حماس حركة مقاومة تكافح دفاعا عن أراضيها المحتلة ومواطنيها وليست تنظيما ارهابيا .

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم في العاصمة التركية أنقرة: "لا أرى حماس تنظيماً إرهابياً، بل على العكس أراها أشخاصاً يناضلون من أجل حماية أرضهم وشعبهم".

وأشار أردوغان إلى أن أكثر من 1000 من أعضاء حركة حماس يتلقون العلاج في مستشفيات تركيا.

وشدد على ضرورة أن "يجهر المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الغربية، بصوته عالياً ضد استشهاد أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني بريء".

وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية بكل تصميم لإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار وسنواصل السعي لتعزيز الاعتراف بفلسطين دولياً".

وأكد أردوغان على أنه "من المهم إيجاد حل عادل ودائم لمشكلة قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة وخطوة كهذه ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال: "نتطلع إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية في علاقاتنا مع أثينا بتلبية حقوق الأقلية التركية في اليونان".

وبخصوص محاربة الإرهاب، قال أردوغان: "يتعزز توافقنا مع اليونان حول مكافحة الإرهاب يوما بعد آخر ومجمعون على أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل المنطقة".

وفي سياق آخر، استعرض أردوغان مع ميتسوتاكيس، نتائج الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى الذي عُقد في أثينا في السابع من كانون الأول 2023، وقيّما التقدم المحرز في الاجتماعات التي عُقدت منذ ذلك الحين على أساس الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وبناء الثقة.

كما رحبا بالتقدم الذي أُحرز حتى الآن في نطاق خطة العمل المشتركة للأجندة الإيجابية، والتي تتضمن تدابير ذات اهتمام مشترك في مختلف المجالات.

وأكدا أهمية خطة العمل المشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية.

كما رحب الجانبان أيضاً بتشكيل مجلس الأعمال التركي اليوناني، الذي سيعزز التعاون على أساس قطاعات محددة ومستهدفة، وأكدا عزمهما على مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.

كما رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية التعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية، واستعرضا القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا وجهة نظرهما المشتركة بأن البيئة الحالية في العلاقات الثنائية تساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جهته قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أجواء التفاهم والعلاقات بين بلاده وتركيا تتطور باستمرار وإيجابية.

وشدد على أن بلاده عازمة على مواصلة التطوير الإيجابي للعلاقات الثنائية منذ الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي عُقد في أثينا وأعقبه توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.