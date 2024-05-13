رئيس أركان الاحتلال الأسبق دان حالوتس يدعو الى الإطاحة بنتنياهو ويقول: انه أسير لأوهامه

دعا رئيس أركان الاحتلال الأسبق دان حالوتس، إلى الإطاحة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشددا على أن الحصول على صورة نصر في غزة لن يحدث ولو دمر القطاع بأكمله.

وقال حالوتس، في مظاهرة الليلة الماضية: "الجنود يتساقطون سدى في حرب غزة والشمال، لأنه لا يوجد أي هدف من هذه العملية. حتى لو دمرنا غزة عن بكرة أبيها، فلن نحصل على صورة النصر.. حتى لو كان السنوار مشويا من كل الجهات في الساحات، فهذه ليست صورة النصر"، معتبرا أن "الصورة الوحيدة التي ستحفر في تاريخنا هي الخسارة في السابع من أكتوبر".

وأشار إلى أن على الاحتلال، العمل على إطلاق سراح الأسرى، "مهما كان الثمن باهظا كما تطلب حماس منا، لأنه لا مفر من ذلك".

وشدد بالقول: "نفعل ذلك، لأن لدينا أبناء وأحفادا يجب أن نقلق بشأن مصيرهم، وإذا لم تكن لدينا دولة، فلن تكون لهم دولة".

وأوضح حالوتس: "الحقيقة التي تم الكشف عنها مؤخرا لنا مزعجة للغاية، ومن المستحيل القيام بحملة عسكرية بدون تعريفات سياسية واضحة"، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع السياسات وفقا لمصالحه الشخصية.

واتهم نتنياهو بـ"خدمة إسرائيل من أجل مصالحه الشخصية ومصالح أفراد عائلته، وهو غير مؤهل لمواصلة القيادة في البلاد، وهو أسير لأوهامه ومحتجز لدى المتطرفين الفاشيين والعنصريين من جهة، والأرثوذكس المتطرفين المراوغين وناهبي الخزانة العامة".

وطالب بتجديد التظاهرات للإطاحة بالحكومة، واللجوء للعصيان المدني واسع النطاق ومحاصرة الكنيست.

وقال إن المطلوب ليس رحيل نتنياهو وحده، بل حكومته بأكملها وبسرعة.