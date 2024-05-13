سوريا - لبنان - فلسطين

شهداء وجرحى جراء قصف جوي ومدفعي صهيوني على شمالي قطاع غزة


استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي للكيان الصهيوني ، اليوم الاثنين، على مناطق في شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر ميدانية، بأن عددا من الشهداء والجرحى وصلوا إلى المستشفى جراء قصف الكيان الصهيوني على الشارع العام في بيت لاهيا شمالي القطاع".

وأضافت:"أن عددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا؛ جراء الغارات والقصف المدفعي على مخيم جباليا شمالي القطاع".

وفي رفح جنوبي قطاع غزة، قصفت مدفعية الكيان الصهيوني منازل المواطنين في حيي الجنينة والسلام شرقي المدينة".

ورغم التحذيرات الدولية، فإن جيش الكيان الصهيوني وسع نطاق هجومه شرقي رفح، حيث دعا مجددا السكان إلى النزوح باتجاه منطقة المواصي الواقعة بين رفح وخان يونس".

وتواصل قوات الكيان الصهيوني ارتكاب مجازرها في قطاع غزة، لليوم الـ220 على التوالي، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي، ما أسفر عن استشهاد نحو 35 ألف شخص وإصابة أكثر من 78 ألفا آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".

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