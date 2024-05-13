بالفيديو ... عراك بالأيدي بين عائلات قتلى جنود الاحتلال أثناء كلمة بن غفير

شهدت مراسم "يوم الذكرى" التي أقيمت في المقبرة العسكرية بأسدود وحضرها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مواجهات بين المشاركين.

وخلال إلقاء بن غفير كلمته، أطلق بعض عائلات القتلى من الجيش الإسرائيلي صيحات الاستهجان وطلبوا من الوزير المغادرة، فاندلع عراك بالأيدي بين بعضهم وبين مناصري بن غفير، وامتد الإشكال إلى خارج المقبرة.

هذا وقام أحد مناصري بن غفير برمي ماء على مايكروفون موقع اخباري خلال مقابلة مع إحدى معارضيه.