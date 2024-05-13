الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
سوريا - لبنان - فلسطين
التسجيل الكامل لكلمة سماحة السيد حسن نصرالله في ذكرى استشهاد القائد السيد مصطفى بدرالدين | 13-5-2024
وكالة انباء براثا
88
2024-05-13
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو ... عراك بالأيدي بين عائلات قتلى جنود الاحتلال أثناء كلمة بن غفير
التسجيل الكامل لكلمة سماحة السيد حسن نصرالله في ذكرى استشهاد القائد السيد مصطفى بدرالدين | 13-5-2024
السيد نصر الله يوجه رسالة مهمة إلى مستوطني شمال الاراضي المحتلة
دعماً لغزة.. انطلاق اعتصام طلاب جامعة لوفن في بلجيكا
إحباط تهريب كمية من المخدرات بواسطة سخان للماء في لبنان
رئيس أركان الجيش الصهيوني يعلن تحمله المسؤولية عن هزيمة إسرائيل في 7 اكتوبر أمام حماس!
طبيب عماني: مواد صادمة يأكلها الأطفال في غزة من شدة الجوع !
حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد جيش الإحتلال ليوم الأحد باستخدام صواريخ جهاد مغنية الثقيلة وأسلحة أخرى
يوم صعب على جيش الاحتلال شرق جباليا ومعسكرها.. كتائب القسام تنفذ سلسلة عمليات نوعية، إليكم التفاصيل:
سيدروت تتعرض لهجوم صاروخي جديد من غزة لحظة إطلاق إسرائيل صافرات إنذار "احتفالية"
الاكثر مشاهدة في (
سوريا - لبنان - فلسطين
)
72 ساعة
الرئيس السوري يصدر مرسوماً بتحديد موعد انتخابات مجلس الشعب
229
حماس تعلن عن وفاة أسير إسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية
224
مصدر يؤكد رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن دخول المساعدات عبر رفح
223
مصدر بحماس لقناة / TRT/ التركية : المفاوضات مع الاحتلال وصلت إلى طريق مسدود
222
أساتذة جامعة برنستون ينضمون إلى طلبتهم بـ"الاضراب عن الطعام" دعمًا لغزة
219
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
محمود الراشدي
: نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع
:
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان
: لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع
:
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي
: يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع
:
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي
: لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع
:
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي
: كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق
: واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع
:
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق
: سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع
:
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين
: في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع
:
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي
: الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي
: رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع
:
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك