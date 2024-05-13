سوريا - لبنان - فلسطين

إحباط تهريب كمية من المخدرات بواسطة سخان للماء في لبنان


علنت الأجهزة الأمنية في لبنان إحباط عملية لتهريب كمية ضخمة من الكبتاغون في سخان للماء بعملية نوعية.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنها تمكنت من تحديد هوية أحد أفراد شبكة كانت تقوم بالتحضير العملية تهريب مخدرات داخل سخان مياه إلى خارج الأراضي اللبنانية من خلال معبر المصنع في البقاع، واستدراجه وتوقيفه بكمين محكم وضبط السخان، ويدعى: أ. م. (مواليد عام 2000، عراقي).

وذكرت أنه بتفتيش سخان المياه تم ضبط حوالى 600 ألف حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية في داخله. وفي سياق التحقيق، تم توقيف أحد المتورطين بتحويل الأموال إلى الشبكة ويدعى: س. ع. (مواليد عام 1998، سوري).

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إحباط تهريب كمية من المخدرات بواسطة سخان للماء في لبنان
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