رئيس أركان الجيش الصهيوني يعلن تحمله المسؤولية عن هزيمة إسرائيل في 7 اكتوبر أمام حماس!

صرّح رئيس الأركان في الجيش الصهيوني هرتسي هاليفي عن تحمله مسؤولية فشل الجيش في عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها القسام وفصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر.

وذكر هرتسي هاليفي في كلمة له خلال تجمع رسمي، أنا أتحمل المسؤولية بأن الجيش فشل في مهمته في 7 اكتوبر في الدفاع عن المواطنين.

وأضاف هاليفي، أحمل ثقلا على كتفي وأشعر به ليل نهار، وأدرك معنى هذا.. أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم لمعركة لم يعودوا منها، مستطردا، في هذه المعركة نحن مصرون على استكمال المهمة.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الأركان هاليفي وجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الحرب التي يشنها الجيش على غزة.

وبيّنت القناة العبرية أن تلك الانتقادات والتصريحات القاسية جاءت خلال إحدى المناقشات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع

وقال هاليفي إن الجيش يهاجم جباليا مجددا لأنه "لا يوجد تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان حكم آخر غير حماس في قطاع غزة، ويتعين علينا العمل مرارا وتكرارا هناك (في جباليا) وفي أماكن أخرى (في قطاع غزة) من أجل تفكيك البنية التحتية لحماس. سيكون جهدا سيزيفياً" أي خُلّبياً، في إشارة منه إلى أن هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة متعب ولا أمل فيه ولا طائل منه.

وحث مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي نتنياهو وحكومته على اتخاذ قرارات وصياغة استراتيجية في الحرب على غزة، بحسب القناة 13 العبرية.

كما حذر مسؤولون كبار في الحكومة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، قائلين إن سلوك إسرائيل وكون الحكومة لا تتخذ قرارات بشأن اليوم التالي في غزة تعرض ببساطة حياة الناس للخطر.

جدير بالذكر أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لا تزال تخوض اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من غزة، وأعلنت اليوم عن تنفيذ عمليات ضمن معاركها في القطاع، في حين كشف الأخير أمس السبت أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.