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سوريا - لبنان - فلسطين
يوم صعب على جيش الاحتلال شرق جباليا ومعسكرها.. كتائب القسام تنفذ سلسلة عمليات نوعية، إليكم التفاصيل:
وكالة انباء براثا
101
2024-05-13
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يوم صعب على جيش الاحتلال شرق جباليا ومعسكرها.. كتائب القسام تنفذ سلسلة عمليات نوعية، إليكم التفاصيل:
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