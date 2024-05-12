"القسام" تفجر عبوة "رعدية" بقوة إسرائيلية خاصة وتستهدف ناقلة جند وتؤكد إيقاع قتلى وجرحى

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها فجرت عبوة رعدية بقوة إسرائيلية واستهدفت ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، مؤكدة إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة.. كتائب القسام تفجر عبوة رعدية بقوة صهيونية خاصة وتستهدف ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، وتوقع القوة بين قتيل وجريح".

وأضافت "القسام" أنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

كما أعلنت أنها "قصفت مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين".

وصدرت عن "القسام" بيانات عدة حول عملياتها التي نفذتها اليوم الأحد، جاء فيها:

- "كتائب القسام تستهدف دبابة من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة شرق مدينة جباليا".

- "من منطقة التوغل الصهيوني شرق جباليا.. كتائب القسام تقصف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين".

- "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا".

- "كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا".

- "كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون".

- "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفا" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها".

- "كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا".

- "تمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة "ميركفا" شرق مخيم جباليا".

- "كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تستهدف تجمعات قوات العدو في "شارع 10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "كتائب القسام تستهدف تجمعات قوات العدو في "شارع 8" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأمس السبت، أعلنت كتائب "القسام" في بيانات عدة عن استهدافها لقوات ومعدات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ملحقة خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في اليوم ذاته مقتل جندي إضافي في صفوفه، كاشفا أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.