قادة الجيش يتهمون نتنياهو بتعريض حياة الإسرائيليين والجنود للخطر وهاليفي يؤكد إن حرب غزة بلا فائدة

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الحرب التي يشنها الجيش على غزةـ بحسب القناة 13 الإٍسرائيلية.

وقالت القناة العبرية إن تلك الانتقادات والتصريحات القاسية جاءت خلال إحدى المناقشات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال هاليفي أن الجيش يهاجم جباليا مجددا لأنه "لا يوجد تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان حكم آخر غير حماس في قطاع غزة، ويتعين علينا العمل مرارا وتكرارا هناك (في جباليا) وفي أماكن أخرى (في قطاع غزة) من أجل تفكيك البنية التحتية لحماس. سيكون جهدا سيزيفياً" أي خُلّبياً، في إشارة منه إلى أن هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة متعب ولا أمل فيه ولا طائل منه.

وحث مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي نتنياهو وحكومته على اتخاذ قرارات وصياغة استراتيجية في الحرب على غزة، بحسب القناة 13 العبرية.

كما حذر مسؤولون كبار في الحكومة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، قائلين إن سلوك إسرائيل وكون الحكومة لا تتخذ قرارات بشأن "اليوم التالي" في غزة "تعرض ببساطة حياة الناس للخطر".

وأعلنت كتائب القسام السبت عن استهدافها لقوات ومعدات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ملحقة خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.