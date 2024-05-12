مجاهدوا القسام يعلنون استهداف "جنود إسرائيليين" في معبر رفح

أعلنت كتائب "القسام"، الأحد، عن استهداف "جنود إسرائيليين" في معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين.

كما أعلنت سرايا القدس عن إطلاق "رشقة صاروخية من نوع (107) ضد جنود إسرائيليين وآلياتهم المتقدمة في محيط المطار شرق مدينة رفح".

وبدأت "إسرائيل" الأسبوع الماضي هجوما واسعا على شرق رفح ومنطقة المعبر.

واعتبر القائد السابق لفرقة غزة، غادي شمني، أن "دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح يأتي بدافع سياسي من حكومة بنيامين نتنياهو".