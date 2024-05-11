مصدر بحماس لقناة / TRT/ التركية : المفاوضات مع الاحتلال وصلت إلى طريق مسدود

قال مصدر مسؤول في حركة حماس لقناة / TRT / التركية : إن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي "ليست متعثرة بل وصلت إلى طريق مسدود".

واضاف المصدر مساء اليوم السبت : أن إسرائيل تريد إطالة أمد المفاوضات لأطول فترة ممكنة، داعياً الوسطاء "لإعلان موقفهم من تعنُّت الاحتلال وتحميله مسؤولية الانهيار المحتمل للاتفاق".

وأكد المصدر في حماس أنه "لم يجرِ استثناء رفح من قرار وقف إطلاق النار كما زعمت تقارير صحفية، مشدداً على أن "نتائج معركة رفح ستفرض على إسرائيل شروطاً جديدة"وان المفاوضات ما بعد دخول رفح لن تكون كما كانت قبلها".

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة قبلت مقترح الوسطاء، مؤكداً أن حركة حماس لم تقدم مطالب إضافية كما زعمت واشنطن.

وقال : "تعاملنا بإيجابية ومرونة في المفاوضات، ومشاوراتنا مع باقي الفصائل ستحسم كل شىء مشيرا الى أن المشاورات مع فصائل المقاومة "ربما تستغرق أياماً أو أسابيع قليلة".