حماس تعلن عن وفاة أسير إسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة عن وفاة الأسير الاسرائيلي / نداف بوبلابيل/ الذي يحمل الجنسية البريطانية متأثرا بجروح أصيب فيها قبل اكثر من شهر.

وقال ابو عبيدة في بيان اليوم : توفي الأسير نداف بوبلابيل، 51 عاما ويحمل الجنسية البريطانية متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين".

وأضاف: قد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة"