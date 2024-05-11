سوريا - لبنان - فلسطين

أساتذة جامعة برنستون ينضمون إلى طلبتهم بـ"الاضراب عن الطعام" دعمًا لغزة


أعلن عدد من الأساتذة في جامعة برنستون الأميركية، صباح اليوم السبت، دخولهم في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، تضامناً مع طلابهم المُضربين عن الطعام منذ 5 أيام، في إطار تضامنهم مع أهالي قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن صعّد طلاب في الجامعة الواقعة في ولاية نيو جيرسي خطواتهم الاحتجاجية، معلنين الإضراب عن الطعام، مطلع الشهر الحالي، إلى أن تلبّي الجامعة مطالبهم، والتي تتراوح بين الكشف عن الاستثمارات مع كيان الاحتلال، فضلاً عن سحبها، وصولاً إلى المقاطعة الأكاديمية والثقافية الكاملة.

وقال الطلاب إنّهم "يستمدون هذه الخطوة من السجناء السياسيين الفلسطينيين، الذين يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية، منذ عام 1968".

وأوضحوا أنّ إضرابهم عن الطعام "يرمز إلى التزامهم الثابت بالعدالة والتضامن"، على الرغم من صغره، مقارنةً بالمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.

وأظهرت دراسة ترصد العنف السياسي والاحتجاجات السياسية حول العالم، نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ 97% من التظاهرات، التي جرت في الجامعات الأميركية منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، كانت "سلمية".

وقالت مؤسسة "Acled"، وهي مؤسسة مُستقلة غير ربحية مُتخصّصة في جمع بيانات النزاع المفصلة وتحليلها، وتأسست في بريطانيا، إنّه بعد تحليل 553 تظاهرة في الجامعات الأميركية، في جميع أنحاء البلاد، بين 18 نيسان/أبريل الماضي و3 أيار/مايو الحالي، تبيّن أنّ أقلّ من 20 تظاهرة منها فقط أسفرت عن عنف شخصي خطير، أو أضرار في الممتلكات.

وخلال الفترة نفسها، وثّق المشروع ما لا يقل عن 70 حالة على الأقل من حالات تدخّل الشرطة بالقوّة ضد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية، والتي تشمل اعتقال المتظاهرين، واستخدام تكتيكات التفريق الجسدي، بما في ذلك المواد الكيميائية، والهراوات، وأنواع أخرى من القوّة البدنية.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ "نحو نصف احتجاجات الحرم الجامعي، التي صنّفتها "Acled" على أنّها عنيفة، شارك فيها متظاهرون يشتبكون مع سلطات إنفاذ القانون في أثناء تدخّل الشرطة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس السوري يصدر مرسوماً بتحديد موعد انتخابات مجلس الشعب
مصدر بحماس لقناة / TRT/ التركية : المفاوضات مع الاحتلال وصلت إلى طريق مسدود
مصدر يؤكد رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن دخول المساعدات عبر رفح
حماس تعلن عن وفاة أسير إسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية
أساتذة جامعة برنستون ينضمون إلى طلبتهم بـ"الاضراب عن الطعام" دعمًا لغزة
روسيا: عضوية فلسطين الكاملة تصحيح جزئي لظلم تاريخي وعواقب تصرفات إسرائيل ستظل محسوسة لسنوات
غضب عارم في إسرائيل على قرار الجمعية العامة رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة
حتى الحشرات تكرههم .. "دبابير" تهاجم الجيش الإسرائيلي وتصيب 11 جنديًا
المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدة ‏خربة ماعر الصهيونية ومرابض مدفعيتها برشقة من صواريـخ الكاتيوشا
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 من جنوده في تفجير نفق مفخخ في رفح
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك