حتى الحشرات تكرههم .. "دبابير" تهاجم الجيش الإسرائيلي وتصيب 11 جنديًا

في مواجهة "غير متوقعة"، تعرض 11 جنديا في الجيش الإسرائيلي، الى لسعات دبابير خطيرة، وذلك وفقا للناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي إطار نشاط الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، صادفت قوة تابعة للجيش "عش دبابير".

ونتيجة ذلك، تعرض 11 جنديا للسعة وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وحالتهم طفيفة، في حين نُقل مقاتل آخر تابع للجيش للمستشفى وحالته متوسطة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مرت دبابة فوق عش كبير للدبابير، مما دفع الدبابير إلى لدغ عناصر الجيش.