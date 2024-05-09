سوريا - لبنان - فلسطين

إسرائيل تسحب وفدها من مفاوضات القاهرة لوقف النار مع حماس ومسؤول مصري يؤكد استمرار الخلافات


 نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى مغادرة وفدي حماس وإسرائيل المشاركين بمحادثات القاهرة وسط استمرار الخلافات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

كما نقلت الاذاعة الإسرائيلية عن مسؤول "سياسي كبير" قوله إن "إسرائيل قدمت تحفظات على اقتراح حماس".

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن "الوفد الإسرائيلي في طريقه إلى إسرائيل، وأن المفاوضات انتهت قبل ساعات مع تقديم تحفظات إسرائيل على اقتراح حماس عبر الوسطاء".

وقال إن إسرائيل "ستواصل عملياتها العسكرية في رفح وقطاع غزة كما هو مخطط لها".

وأكد مصدر مصري "رفيع المستوى" أن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر" بين حماس وإسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق في بيان إن إقدام إسرائيل على احتلال معبر رفح قطع الطريق على الوسطاء، مؤكدا أن حماس تؤكد تمسكها بموقفها من الورقة المطروحة لوقف النار.

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