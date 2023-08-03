سوريا - لبنان - فلسطين

فرصة خير قادمة إلى لبنان..!


د. علي حكمت شعيب ||

 

نحن على موعد مع بدء عملية التنقيب بعد أقل من أسبوعين التي ستكشف عن الكميات من النفط والغاز الموجودة في جزء من المياه اللبنانية.

وعليه فإن هذا تغير إيجابي كبير يتوقع أن يشكل فرصة استراتيجية واعدة للبلد للنهوض مجدداً من أزمته الاقتصادية الخانقة التي خلقتها وتديرها أمريكا لتطويعه وفق إرادتها.

فبمجرد ما حددت الكمية الموجودة يرتفع تصنيف لبنان الائتماني حتماً بما لديه من رصيد من نفط وغاز تستطيع العديد من الدول إقراضه والاستثمار فيه ضامنة حقوقها بالاعتماد عليه.

لكن علينا أن لا نُلدغ من الجحر نفسه مرتين.

 فشركة توتال الفرنسية كذبت علينا وقالت أنه لا يوجد نفط ولا غاز في البلوك رقم ٤.

وقد طالبتها حكومة الرئيس دياب بالتقرير الواقعي فرفضت تسليمه تحت ضغط الإدارة الأمريكية.

ويُخشى اليوم أن يتكرر الأمر نفسه معها.

وعليه فتوقع كذبها يجب أن يحضّر له خطة طوارئ علاجية عمادها كسر الفيتو الأمريكي على لبنان والتوجه شرقاً إلى إيران أو الصين أو روسيا رغماً عن إرادة هذا الطاغوت الأمريكي فلم يبق من طريق نجاة للبنان إلا بذلك.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فرصة خير قادمة إلى لبنان..!
لبنان.. ميقاتي يعلن عن عقد جلسة للحكومة في مقر البطريركية المارونية
لبنان/ رياض سلامة: دخلَ بسلامة وخرجَ بندامة
الإنعزاليون في لبنان يرقصون عُراة من الكرامة الوطنية..!
هل يخرج الحزب نفسه من السياسة ويعود الى حالة ما قبل 2005
بعد مغادرة سلامة.. حاكم مصرف لبنان المؤقت يعد بالإصلاح
هدد بالمقاطعة.. رسالة جديدة من السيد حسن نصر الله للسويد والدنمارك
المسيّرات فوق سوريا تثير خلافاً جديداً بين واشنطن وموسكو
انفجار سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب في سوريا
هل تحتاج أرض فلسطين دليل من أجل إثبات هويتها العربية؟
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك