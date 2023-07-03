سوريا - لبنان - فلسطين

لم يستفق الحكام العرب؛ بعدجنين تقاوم..!

55 2023-07-03

هاشم علوي||


مخيم جنين ومدينة جنين تخوض الان معركة التصدي للعدوان الاسرائيلي، استفاقت جنين على دوي الانفجارات والقصف والاقتحام والتجريف من قبل آليات العدو الصهيوني.

مهما كانت الاعمال العسكرية الاجرامية في فلسطين فلن ينكسر الشعب الفلسطيني.

المواقف العربية تجاه ماتقوم به اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لم ترق الى المواقف الحازمة لمامن شأنه اجبار العدو الصهيوني على ايقاف عملياته العسكرية في جنين.

فمايجري ان مناشدات السلطة الفلسطينية للمجتمع الدولي بمحاسبة اسرائيل التي تمارس الارهاب ضد الشعب الفلسطيني فتمكين الشعب الفلسطيني من السلاح امكن مايكون كموقف للمقاومين في جنين، وتحمل القوات الامنية في الضفة مسؤلياتها في التصدي للعدوان الاسرائيلي والغاء اي اتفاقيات سلام وهمية اوتنسبقات امنية وخوض معركة تلتحم فيها الفصائل الفلسطينية.

العدوان على جنين الان يثبت ان الحكام العرب المطبعين يدسون رؤسهم بالرمال واثبتت الايام ان التطبيع مع العدو الصهيوني لن يجلب السلام للفلسطينيين وللعرب والمسلمين ومايستوجب فعله من الحكام الفاء اتفاقيات السلام والتطبيع سواء في الاردن اومصر والمغرب والامارات والبحرين والسعودية وقطر والسودان وكل من يعتقد بامكانية السلام مع اسرائيل اما الادانات والشجب ومناشدات المجتمع الدولي فلن يحقق للفلسطيني الامان ولن يحقق للعرب السلام.

الفلسطيني المتشبث بارضه يحتاج الى الدعم بالسلاح ليدافع عن وجوده فان عجزت الانظمة العربية ان تعمل ذلك فانها صهيونية اكثر من الصهاينة ويهودية اكثر من اليهود وعليها ان تخلي بين الفلسطيني ومواجهة الصهاينة جيشا ومستوطنين وان لاتكون الانظمة مجرد نوبات حراسة لمحمية اسمها اسرائيل.

فمايجري في جنين يسقط الاتفاقات مع اسرائيل مع السلطة الفلسطينية ويسقط اتفاقيات التطبيع ويسقط المطبعين.

على الشعوب العربية الحرة الخروج في تظاهرات تندد بالعدوان على جنين وتعلن التعبئة العامة للتصدي للعدوان الاسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية في جنين يجب ان تكون اقوى من العدوان واقوى من المطبعين وتوحد صفوفها لمواجهة العملية العسكرية الصهيونية.

الشعب اليمني على اهبة الاستعدات والجهوزية للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة والى جانب محور المقاومة الذي يجب ان يكون له موقف فاعل لاجبار اسرائيل ايقاف العدوان الصهيوني على جنين وكل فلسطين.

عاشت فلسطين حرة عربية.

عاشت المقاومة الفلسطينية.

الخزي والعار للحكام المطبعين فمن كان من صلب ابيه فليسحب سفيره من تل ابيب ويطرد سفير تل ابيب في بلده فهل فيهم غيرة ام انهم يدسون رؤسهم بالرمال.

اليمن الى جانب جنين وكل فلسطين.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لم يستفق الحكام العرب؛ بعدجنين تقاوم..!
  لبنان/ القُرنَة السوداء شاهد على فِتنَة جعجع والجيش حَسَمَ الأمر
جنين .. مواجهات من أجل النصر
روسيا تتهم ضابطاً أمريكياً بإدارة عمليات "داعش" الارهابي في سوريا
خبير عسكري: إذا اعتدت إسرائيل على اللبنانيين في الخيم ستنحدر الأمور لمواجهة عسكرية مؤكدة
مصطلَح التوافق السياسي اللبناني صيغَة أللَّآ غالب ولا مغلوب،
الشيعة ولبنان في دائرة الخطر..!
لبنان/ الرئيس التوافقي، والحكومة التوافقية..!
لِلَّذين يقولون حزب اللَّه يُهَدِّدَنا بسلاحِه أنتُم منافقون..!
اخترقت الأجواء اللبنانية.. "حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك