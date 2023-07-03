سوريا - لبنان - فلسطين

جنين .. مواجهات من أجل النصر


قاسم الغراوي ||

 

كاتب وصحافي

 

التطورات الاخيرة في جنين اثبتت ان السلام و التطبيع مع الكيان الصهيوني غير رادع وغير مجدي ولن يمنح الأمان والحقوق للشعب الفلسطيني ، كما الدعوات بهذا الاتجاه مكنت الكيان الصهيوني من التمادي أكثر في التجاوز  على حقوق الشعب الفلسطيني من غزة مرورا بالضفة الغربية وجنين .

بالرغم من مشاركة القوات الخاصة للكيان الصهيوني الا انها تواجه تحديات كبيرة في جنين فالمسلحون على الأسطح والعبوات في الشوارع

لقد تهيات قوات الكيان الصهيوني فجر الاثنين لمحاصرة جنين وضرب وتدمير البنى التحتية فيها واستهداف الفلسطينين  بالعملية العسكرية التي يشارك فيها لواء كامل يضم من 4 آلاف إلى ٧ آلاف جندي.

وجميع المشاركين من الوحدات الخاصة مثل ماجلان ودوفدوفان وايجوز وغيرها من الوحدات الخاصة.

من الصعب معرفة مسار الأحداث وكيف ستنتهي العملية في جنين لأن التجاوزات والوحشية والقتل المشرعن والممنهج لشعبنا الفلسطيني حدث خطير قد يؤدي إلى اتساع العملية أو اتساع رقعة الأحداث والشعب الفلسطيني لايمكن ان يسكت وسيواجه هذه الاعتداءات ببسالة وقدم وسيقدم  الشهداء .

ان تصاعد العنف في المجتمعات الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني هو تعبير واضح للسياسات العنصرية التي تتبعها سلطات الاحتلال الصهيوني وان جرائم العنف وخاصة القتل والاغتيالات اصبحت تهديدا متصاعدا داخل المجتمعات الفلسطينية وفي جميع المدن الفلسطينية  وخصوصا في الاراضي التي تقع سيطرة نظام الفصل العنصري هناك .

ان جرائم العنف لم تنتهي بحق الشعب الفلسطيني وهناك مآسي يومية للضحايا وعائلاتهم ومجتمع بأكمله يواجه الجريمة والاغتيالات من قبل قوات الاحتلال البغيض .

  المجتمع الفلسطيني واقع  تحت الاستعمار العنصري وفي أي مواجهة يلجأ الكيان الصهيوني لتدمير الاقتصاد التقليدي والمؤسسات الاجتماعية ،والبنى التحتية للمدن في فلسطين لذا فإن العدوان يؤمن بمنطق القوة وعدم الالتزام بالقوانين والاعراف الدولية ولا بقرارات الأمم المتحدة التي صدرت بحق الشعب الفلسطيني .

ان وحدة الساحات الفلسطينية  في المدن وتوحيد القرار الفلسطيني والمقاومة الشاملة كفيلة بتكبيد الكيان الصهيوني الخسائر وإيقاف التمادي على حياة وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى جميع الفعاليات الشعبية العربية الضغط على الحكومات العربية والاسلامية لتوحيد الموقف العربي الرسمي وإيقاف التطبيع  مع الكيان الصهيوني وتحريك الأمم المتحدة وان لاتكتفي دولنا العربية بالشجب والاستنكار  لان قضية فلسطين عربية واسلامية وانسانية

  عدوان الاحتلال الصهيوني على جنين لن يرتد إلا وبالاً وناراً على جيشه وقطعان مستوطنيه وستتبدد أوهام نتنياهو وحكومته الدموية الفاشية.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لم يستفق الحكام العرب؛ بعدجنين تقاوم..!
  لبنان/ القُرنَة السوداء شاهد على فِتنَة جعجع والجيش حَسَمَ الأمر
جنين .. مواجهات من أجل النصر
روسيا تتهم ضابطاً أمريكياً بإدارة عمليات "داعش" الارهابي في سوريا
خبير عسكري: إذا اعتدت إسرائيل على اللبنانيين في الخيم ستنحدر الأمور لمواجهة عسكرية مؤكدة
مصطلَح التوافق السياسي اللبناني صيغَة أللَّآ غالب ولا مغلوب،
الشيعة ولبنان في دائرة الخطر..!
لبنان/ الرئيس التوافقي، والحكومة التوافقية..!
لِلَّذين يقولون حزب اللَّه يُهَدِّدَنا بسلاحِه أنتُم منافقون..!
اخترقت الأجواء اللبنانية.. "حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك