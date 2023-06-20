هذه حقائق المؤامرة العدوانية الأمريكية الأوروبية العدائية ضد سوريا

عدنان علامه ||





/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

كان من المفترض ان يحضر الإتحاد الإوروبي المؤتمر الذي كان مقرراً اليوم مع الجامعة العربية، ولكن السفير الألماني لدى القاهرة فرانك هارتمان أعلن بتاريخ الثلاثاء 06 حزيران/ يونيو الحالي عن إلغاء المؤتمر ولن تتخيلوا وتتوقعوا بأن السبب هو مشاركة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ورفض ألمانيا الجلوس في وجود هذا الجانب من المشاركة.

هذا الموقف العدائي من سوريا ناجم عن الأوامر الأمريكية بإعلان رفض الإتحاد الأَوروبي القبول بالتغييرات الحاصلة لصالح سوريا؛ ولقد رفض الإتحاد عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في الجامعة العربية، كما رفض التقارب السوري التركي لحل المشاكل العالقة.

بحثت كثيرًا عن السبب المنطقي وحتى السياسي لتصرف الإتحاد الأوروبي العداوني ضد سوريا فلم أجد أي تفسير سوى أن أمريكا والإتحاد الأوروبي لم يستطيعوا أن يتقبلوا الهزيمة المذلة التي تكبدوها في سوريا نتيجة فشل عدوانهم الكوني عليها. لذا قرروا الإنتقام من سوريا وشعبها وذلك بنسج المزيد من المؤامرات في محاولات النيل من سوريا سياسيًا وإقتصاديًا. ففرضوا عقوبات جائرة خارج كل القوانين العالمية وأسموها ب"قانون قيصر" .

فكيف بدأت أمريكا والإتحاد الأوروبي بالتخطيط للمؤامرة الجديدة ضد سوريا؟

سأنقل حرفيًا ما أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية/

مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2023.

اجتمع ممثلو كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مستوى المبعوثين في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير لمناقشة الأزمة في سوريا.

لقد أعدنا التأكيد على دعمنا الثابت للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

لقد أعربنا عن التزامنا الحازم بتنفيذ كافة نواحي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على المستوى الوطني والإفراج عن أي معتقلين تعسفيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة. يبقى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الحل الوحيد القابل للحياة لهذا الصراع، ونتطلع إلى العمل مع الشركاء في المنطقة ومع المعارضة للمشاركة بشكل كامل ضمن إطار العمل هذا، بما في ذلك عبر عملية متبادلة خطوة بخطوة من خلال المبعوث الأممي الخاص لضمان أن يبقى تحقيق الحل السياسي المستدام ممكنا.

فأمريكا والإتحاد الأوروبي يريدان أن يعيدا عقارب الساعة إلى ظروف صدور قرار مجلس الأمن المشؤوم التابع للأمم المتحدة رقم 2254، المتخذ بالإجماع في 18 ديسمبر 2015. وكلنا نعرف بأن القرار كان أمريكيًا بإمتياز للضغط على سوريا.

فالأحداث منذ عام 2015 وحتى اليوم قد غيّرت الواقع على الأرض وتم القضاء على كافة أدوات أمريكا من منظمات وفصائل وحركات تصنفها أمريكا َوتعيد تصنيفها بين منظمات إرهابية أو حركات معارضة مسلحة.

فعلى أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي أن ينزلوا عن الشجرة ويأخذوا العبرة بأن عدوانهم الكوني العسكري قد تم سحقه، ومنيوا بهزيمة نكراء مذلة، وعليهم أن يسحبوا ما تبقى من "الدواعش الأجانب" وعائلاتهم إلى بلادهم. فالقرار الدولي رقم 2254 قد أصبح من الماضي وغير قابل للتطبيق لأن الدمى التي صنعتها امريكا وسمتها معارضة أصبحت في خبر كان.

فأمريكا وأوروبا والأمم المتحدة يمارسون مختلف أنواع الضغوطات على الدولة اللبنانية لمنع عودة النازحين إلى بلداتهم الآمنة. َوَوصل الأمر بالأمم المتحدة أن منعت قوافل النازحين طوعًا إلى سوريا بحجة بأن عودتهم غير آمنة.

وقد نفذ بوريل الدور المطلوب منه أمريكيًا اثناء إنعقاد مؤتمر دعم سوريا في بلجيكا منتصف الشهر الحالي؛ فرفع بوريل وتيرة التعابير العدوانية على سَوريا والتي تعتبر إعلان الحرب السياسية الفعلية عليها :

.فأكد بوريل إلى أنّه “يجب بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حل للأزمة السورية”، مؤكدًا أنّ “الاتحاد لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري”، حيث اعتبر أنّ “الظروف غير متاحة لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا”.

وأعلن بوريل “عدم تأييد الإتحاد الأوروبي لجهود تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا”.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في كلمة أمام مؤتمر دعم سوريا في بروكسل، الى ان “هناك حدثاً مهماً جداً جرى في 7 أيار الماضي، عندما قرّرت الجامعة العربية إعادة ضم سوريا إلى قاعاتها”.

وقال: “هناك محاولات للعمل على علاقات طبيعية بين الدول العربية والنظام في سوريا، ويتابع الاتحاد الأوروبي جهود تركيا فيما يتعلق بالعلاقات مع الحكومة السورية”.

واستكمل بوريل، “تلك ليست الطريق التي كانت لتسلكها الدول الأوروبية في علاقاتها مع سوريا”.

ولا بد من الإشارة بأن تصريح السفير الألماني في القاهرة بتوضيح سبب إلغاء مؤتمر اليوم بين الإتحاد الاوروبي والجامعة العربية هو "مشاركة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ورفض ألمانيا الجلوس في وجود هذا الجانب من المشاركة"؛ هو تصريح عنصري بإمتياز، مهين للجامعة العربية وتدخل سافر في شؤونها ومحاولة من النيل من مكانة سوريا في جامعة الدول العربية. وقد توقعت أن يصدر عن الجامعة بيان شجب او إدانة أو إستنكار لتصريحات السفير الألماني المهينة التي تنال من ممثل دولة عضوة في الجامعة العربية وتنال من هيبة الجتمعة التي يحاول سفير دولة أجنبية أن يفرض تواجد أي ممثل لأي عضو من أعضاء الجامعة. كما توقعت إستدعاء السفير لوزارة الخارجية المصرية للتوضيح؛ ولكن هذا لم يحصل. وبالتالي لا بد من القول بأن وزير خارجية سوريا السيد فيصل المقداد لا يشرفه لقاء السفير الألماني ضمن الوفد الأوروبي؛ ولكن البروتوكول يفرض عليه ذلكوهو سيقابله مكرهًا. وهو يتعامل مع الوفد الأوروبي إن حضر من موقع المنتصر على العدو المهزوم وبما تمليه عليه الأعراف الدبلوماسية.

وإن غدًا لناظره قريب

20 حزيران/يونيو 2023

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