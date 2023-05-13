سوريا - لبنان - فلسطين

البنية الأمنية الظل عند المقاومة الفلسطينية


د.محمد العبادي ||

 

يملك الشعب الفلسطيني تجربة كبيرة وطويلة في المقاومة ،وقد حنكته التجارب في صقل حسه الأمني وأكاد أجزم بأن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب وعياً في معرفة المخاطر الأمنية، لأنه في تلقف دائم للأحداث السياسية والأمنية والثقافية .

في العامين الماضيين تلقى العدو الصهيوني ضربات عديدة حطمت هيبته وبقي عاجزاً عن الرد عليها.واخذ كيان الإحتلال الصهيوني يعقد الجلسات تلو الجلسات في إجتماعاته الأمنية المصغرة للخروج من حالة العجز التي تعتريه. إنّه يشاهد المقاومة  تتطور وتكبر ثم تكبر وتعمل على تطويقه مثل حلقة الحديد حول رقبته .

لقد اشتد ساعد المقاومة حتى رمته عن قوس واحدة ، وجعلت من العدو الصهيوني في موقع الدفاع .

لقد قدمت الحلقة الأمنية الضيقة للكيان الصهيوني عدداً من المقترحات للخروج من مأزق الدفاع المطلق الذي يعيشه ،وكان احد تلك المقترحات والذي حظي بالتأييد هو استهداف بنية المقاومة الأمنية في جغرافيتها الواسعة ،وكان من ثمرات تلك الإجتماعات هو الإستهداف الصهيوني الأخير .

لقد كشف كيان الإحتلال الإسرائيلي عن مدى ضعفه عندما استهدف بعض قادة سرايا القدس مع عوائلهم من النساء والأطفال .

لقد حاول أن يستفرد بحركة الجهاد الإسلامي ،لكن المقاومة الفلسطينية وثبت له مستنفرة كجبهة واحدة في عملية ثأر الأحرار ،وقررت غرفة العمليات المشتركة للمقاومة ان ترشق العدو المتغطرس بالصواريخ وبدفعات متتالية في أناء الليل وأطراف النهار .

لقد اخطأت إسرائيل في حساباتها عندما اغتالت الشهيد القائد علي غالي ونائبه أحمد أبو دقه ظناً منها أنها أصابت بنية المقاومة الفلسطينية الأمنية ،لكن حقيقة الأمر ان المقاومة الفلسطينية قد أخذت في حساباتها مثل هذا الاستهداف وكانت جاهزة دائماً ،ولديها بدائل وقادة كبار يعيشون في الظل،كما أن الشعب الفلسطيني وقادته في حالات المواجهة مع العدو الصهيوني ينزعون إلى التضامن والإتحاد .

نعم تحتاج المقاومة الفلسطينية إلى عوازل وحماية أمنية لتوفير  أجواء مناسبة للعمل،ولابد في ذلك من الاستعانة بالخبرات الأمنية وتسخير العلاقات التي لدى أصدقاء  المقاومة في تفعيل هذا الموضوع .

إن التجارب علمت الشعب الفلسطيني ان يكون في قمة التضحية والإستعداد وما ان ينال شهيد وسام شهادته حتى يأتي شهيد آخر ينهض بأعباء مسؤوليته ويقوم مقامه .

إنّ الشهيدين علي غالي وأبو دقه ورفاقهما هم عبارة عن مشروع شهادة  في  درب تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة،وان الشعب الفلسطيني بصموده وتضحياته بات قاب قوسين أو أدنى من النصر (إن غدا لناظره قريب).

الواح طينية، د.محمد العبادي، الشعب الفلسطيني

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البنية الأمنية الظل عند المقاومة الفلسطينية
الولايات المتحدة.. مشرعون أمريكيون يعتزمون تقديم مشروع قانون لمنع تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري
إذاعة الجيش الإسرائيلي: فشل أولي للجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
معركةُ ثأرِ الأحرارِ تبزُ عدوانَ السهمِ الواقي
إلى فصائل المقاومة في غَزَّة لا توقفوا إطلاق الصواريخ عدونا منافق..!
القضية الفلسطينية قصة وجود
بعد اغتيال القيادي علي غالي.. المقاومة الفلسطينية تتوعد: لن تمر مرور الكرام
نتنياهو قرر إغتيال قادة سرايا القدس وإستباحة دم الأبرياء ليبقى في الحكم
فلسطين من إنتداب إلى تقسيم والعرب في سبات....
/ 17/ شهيداً و/37/ جريحا بقصف صهيوني على شرق مدينة غزة وشمالها
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك