لبنان/ ردّ على النفاق الأوروبي

د. علي حكمت شعيب ||

فاجأنا اليوم مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات لينارتشيتش بالقول:

"الأزمة في لبنان ليست بسبب اللاجئين السوريين"

أيها المفوض المتحذلق:

الأزمة الاقتصادية في لبنان من صنع أمريكا وحلفائها وعملائها وأتباعها في الداخل.

وأنتم ألصق حلفائها بها حيث كان بعض من دوركم فيها استقبال الأموال المهربة في مصارفكم وعدم إرجاعها إلينا.

وموضوع إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم يخفف عنا كلبنانيين جزءاً كبيراً من ثقلها حيث تقدر كلفتهم السنوية ب ٤ مليارات دولار أمريكي وقد كلفونا إلى حد اليوم ما يقرب من ٣٠ مليار دولار من بنيتنا التحتية ونحن احتياطنا اليوم لا يتجاوز العشرة مليار دولار.

وما يعدنا صندوقكم النقدي به على ثلاث سنوات هو ٣ مليار دولار فقط.

صحيح أنهم ليسوا علة تامة للأزمة لكنهم سبب رئيسي في إذكائها واستمراريتها.

أليس ذلك كافياً لإعادتهم والكف عن التكاذب والاستثمار السياسي والنفاق بشأنهم أيها التابعون الأوروبيون.

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