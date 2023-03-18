سوريا - لبنان - فلسطين

المشهد اللبناني الحالي


د. علي حكمت شعيب ||

 

انهيار متسارع في سعر الصرف متزامن مع إضراب المصارف واستجواب الحاكم وتخلي الحكومة وتلهي الكثير من السياسيين بجنس الملائكة عن الاستعداد لانتخاب رئيس للبلاد يقود مسيرة الخروج من نفق الأزمة.

بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية تم دولرة السلع من قبل وزارة الاقتصاد.

واعتمدت تلك السياسة غالبية المؤسسات اللبنانية في القطاع الخاص على اختلاف ميادينها مع مؤسسة كهرباء لبنان التي هي من القطاع العام.

بدا وزن الأزمة اليوم ثقيلاً على القطاع العام ومؤسساته الأمر الذي يهدد خدماته في الحماية والأمن والصحة والتعليم و... ويضرب معه بقوة أركان الدولة.

تبدو حركة الحكومة تجاه الأزمة مرتبكة ضائعة ضعيفة غير قادرة على احتواء التداعيات التي تعصف بقوة في جسد الإدارة العامة ومؤسساتها.

بارقة أمل وحيدة وقوية تلوح بالأفق تساهم في تجلّيها وتحققها قوة المقاومة وهي:

الإعلان عن قيمة الثروة النفطية والغازية في الصيف القادم والبدء سريعاً في استخراجها.

    

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المشهد اللبناني الحالي
لبنان/ أكلوا البَلَد لحم ومُصِرون على سرقَة العظم..!
الأسرى الأحرارُ شموخٌ وإصرارٌ ووعدٌ بالانتصار
الأسد يُحدد موقفه من الوجود الروسي في سوريا.. ماذا عن مصالحة تركيا؟
لبنان/ زلزال پكين يضرب سواحل كسروان
بعد اتهامه بالفساد.. حاكم مصرف لبنان يغيب عن جلسة التحقيق
فلسطين/ الأسرى الأحرارُ شموخٌ وإصرارٌ ووعدٌ بالانتصار
الإسرائيليون في انتظار الزوال يترقبون الموت ويتوقعون الرحيل
الرئيس السوري يصدر مرسوماً بشأن متضرري الزلزال
السيد حسن نصر الله: لدى الإسرائيليين "عقدة نبوخذ نصر".. ويتخوفون من الخراب الثالث للكيان
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 395.26
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.75
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك