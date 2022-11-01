المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتتسكا في تصريحها هذا الصباح:

د. علي حكمت شعيب ||

"كل يوم نلاحظ تدهور الخدمات الأساسية للبنانيين مما يرفع من منسوب تدهور الوضع الأمني"

على المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أن تضع لمنسقيتها هدفاً وحيداً إن كانت حريصة على لبنان من التدهور الأمني والاجتماعي والصحي والتربوي وهو:

إعادة النازحين السوريين إلى سوريا.

وعليها أن تكف عن التذاكي والتكاذب وإدعاء الحرص في الوقت الذي تلعب فيه الأمم المتحدة بورقة النازحين لتعديل المعادلات السياسية القائمة بعد الانتصار في الحرب التكفيرية على سوريا.

وهناك حل آخر نطرحه عليها طالما أنها تمثل المجتمع الدولي لدينا الذي يمسك بقراره الغرب وهو:

أخذ النازحين السوريين إلى أوروبا.

حيث شروط العيش أفضل لهم.

فهل يعقل أن يكون لدينا ما يزيد عن مليوني نازح سوري ونحن لا يتجاوز عددنا كلبنانيين مقيمين الأربعة مليون في حين أن أوروبا التي يقرب عدد سكانها من ألف مليون نسمة لم تقبل أن تستوعب منهم إلا مليون نازح سوري.

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