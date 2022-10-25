أسباب الكوليرا في لبنان..!

د. علي حكمت شعيب ||

من يقرأ التقارير حول الكوليرا في لبنان يخلص إلى أن من أسباب التفشي الرئيسية:

-تهالك البنى التحتية للبلدات والقرى وفقدانها لمخيمات النزوح السوري لا سيما تلك الموجودة على ضفاف السواقي والأنهار ليؤدي ذلك إلى تلوث مياه الريّ والخدمة المنزلية جراء مياه الصرف الصحي التي تنزل إليها.

-فقدان الثقافة الصحية عند جزء من الأهالي والنازحين في مناطق التفشي.

-عجز وزارة الصناعة والبلديات عن حل مشكلة تلوث السواقي والأنهار الناشئة من المصانع ومياه الصرف الصحي التابعة للبلدات والمؤسسات والمصانع.

-عجز الحكومة عن التدخل للإصلاح بسبب الأزمة الاقتصادية والفساد القائم في الدولة.

وأولى خطوات العلاج التي تعجز عنها الحكومة ويماطل فيها رئيسها تبدأ بحل مشكلة النزوح السوري لتخفيف الضغط الذي يستنزف بشدة البنى التحتية.

ـــــــــــ