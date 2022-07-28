البرقية 303 الملغاة هي روح القوانين لمنع التعامل مع العدو



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

*عدنان علامه || عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين* *وجدت العقوبات لردع المخالفين؛ وكافة القوانين مستمدة من الشرائع القديمة كشريعة حمورابي وغيرها والتعاليم السماوية والدين الإسلامي.* *ويبدو ان حمورابي هو أول من ذكر العملاء وسماهم بالدساسين والمشبوهين؛ وقد استهل حمورابي شريعته بمقدمة صيغت بأسلوب بليغ أقرب إلى الشعر منه إلى النثر، وفيها يذكر كيف دعاه الإله مردوخ لنشر العدل في البلاد لكي يقضي على الشر والخبث، ولا يستعبد القوي الضعيف، ولكي ينير البلاد. ثم يستعرض بكل فخر ألقابه وأعماله العسكرية والعمرانية والتعبدية، وكيف استطاع تحرير سكان المدن، ثم يتضرع حمورابي إلى الآلهة بالدعاء إلى الملوك الذين سيأتون بعده ليطبقوا قوانينه بالعدل ويحافظوا عليها من المجرمين والدساسين والمشبوهين حيث يستنزل عليهم جميعا لعناته".* *وقد خصص القانون اللبناني عدة مواد تختص بالخيانة والتجسس وخدمة العدو وقد اقتطفت بعضًا من أبرز المواد التي يُعاقب عليها القانون اللبناني لجهة التعامل مع العدو والتى تمتد حتى المادة 286 :-* *النبذة 1- في الخيانة:* *المادة 273: كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام.* *كل لبناني وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.* *المادة 274: كل لبناني دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.* *وإذا أفضى فعله إلي نتيجة عوقب بالإعدام.* *المادة 275: كل لبناني دسّ الدسائس لدى العدو أو اتصل ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.* *المادة 276: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.* *يُقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.* *المادة 277: يُعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية.* *إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبداً.* *وبالرغم من وجود هذه القوانين الصريحة الواضحة بحق العملاء وبرغم من إعترافاتهم إلّا أنه تم تخلية سبيلهم في المحكمة العسكرية وتحديدًا على يد القاضية شبطيني. وقد بثت قناة الجديد تقريرًا قاسي اللهجة بهذا الخصوص وهذا رابطه:-* https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/140620216 *وقد تفاجأ اللبنانيون بتعطيل مفاعيل البرقية رقم 303 حين وصل العميل عامر الفاخوري إلى مطار بيروت. فماذا قال الأمن العام اللبناني حول الموضوع :-* *في نهاية دوام يوم 12 ايلول 2019، اعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان انه "في اطار متابعتها لعملاء العدو الاسرائيلي وتعقبهم، اوقفت آمر معتقل الخيام سابقا اللبناني عامر الفاخوري. نتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الاسرائيلي والعمل لصالحه، وانه استحصل بعد فراره عام 2000 الى داخل فلسطين المحتلة على هوية ~اسرائيلية~ وجواز سفر ~اسرائيلي~ غادر بموجبه الاراضي الفلسطينية المحتلة".* *وقد حضر العميل الفاخوري متسلحًا بقرار قضائي بإقفال ملفه. وهذه بعض القرارات الرسمية حول الموضوع :-* *في 14 تموز 2014 اصدر مجلس الوزراء قرارًا حمل الرقم 10 وافق بموجبه على الغاء وثائق الاتصال الصادرة عن الجيش ولوائح الاخضاع في الامن العام.* *وترجمة لقرار مجلس الوزراء، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود تعميمًا حمل الرقم 62 / 2014 الغى في البند الثاني منه كل بلاغات البحث والتحري الصادرة في حق الاشخاص المستهدفين بلوائح الإخضاع ووثائق الإتصال الصادرة قبل ذلك التاريخ عن جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية. وطالب التعميم في البند الثالث منه بالغاء التعاميم الصادرة عن النيابات العامة التمييزية التي تخالف في مضمونها التعميم الجديد.* *ولا بد من الإشارة بأن جهود القوات اللبنانية وضغط البطريركية المارونية والسياسيين التابعين للسفارة الأمريكية قد أثمرث بإلغاء البرقية رقم 303 ؛ فقد تقدم المفكر السياسي في القوات اللبنانية والمحامي إيلي كيروز بتاريخ 13 شباط/فبراير 2012 بسؤال إلى الحكومة اللبنانية حول البرقية 303 وهذا السؤال عبارة عن مطالعة قانونية معمقة حول البرقية وهو الخبير المحنك في السياسة والقانون كونه محاميًا.* https://www.lp.gov.lb/ContentRecordDetails?id=7246 *وقد كانت البرقية 303 السياج الحامي للوطن بوجه العملاء والخونة. وقد حضر العميل الفاخوري والعميل جعفر غضبوني بكل وقاحة مستفيدين من إلغاء هذه البرقية وبالرغم من إعتراف العميل الفاخوري بأنه يحمل الجنسية الصهيونية إلى جانب الجنسية الامريكية.كما إعترف العميل غضبوني الذي يحمل جوازَا امريكيًا أيضًا بعمالته . وقد اذلّت السفارة الأمريكية واحتقرت هيبة القضاء اللبناني والقضاة اللبنانيين وهربت العميل الفاخوري إلى خارج لبنان بمروحية خاصة بالرغم من صدور قرار قضائي بعدم مغادرة الأراضي اللبنانية. وللأسف لم يتم إستدعاء السفيرة الأمريكية واستنكار خرقها للسيادة اللبنانية وتحقير القضاء.* *وفي المحصلة فإن أي عميل ولو خدم في صفوف العدو يحق له ان يكون نائبًا وحتى رئيسًا للجمهورية بسبب شطب المادة 303.* *وبناءً عليه فعلى مجلس النواب ان يسن قانونًا بحيث لا تسقط فيه العمالة وخيانة الوطن بالتقادم، ويتضمن تجريد العميل من كافة حقوقه المدنية.* *وإن غدًا لناظره قريب* *28 تموز/يوليو 2022*