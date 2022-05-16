سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان ينتخب..


قاسم الغراوي ||

 

بعد أكثر من عامين على الأزمة المالية في لبنان، تسجّل معدلات التضخم أرقاماً قياسية مع الارتفاع التصاعدي في الأسعار والغلاء المعيشي المتزايد. الأرقام تدلّ على قفزات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، والتي لم تعُد تتناسب مطلقاً مع القدرة الشرائية.

انتخابات تشريعية مصيرية يشهدها لبنان، بعد ما يزيد على العامين من أزمة اقتصادية سياسية غير مسبوقة، تشابك فيها المحلي مع الإقليمي والدولي، فكيف سيكون وجه لبنان بعد هذه الانتخابات؟

معطيات وانعكاسات التدخل الدولي في لبنان واضحة المعالم والتهديدات الصهيونية والمناورات لازالت تهدد امن لبنان .

 فرنسا اشترطت الانتخابات بانتظار النتائج لتعقد مؤتمراً دولياً  للدول المانحة  لمساعدة لبنان . واما

 ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الامريكية  فيعترف بدور واشنطن في أزمة لبنان.. وما قاله عن خصوم حزب الله! حيث يتحدّث عن الدور الأميركي في تسريع الانهيار المالي في لبنان، وعن رؤية واشنطن لما ستؤول إليه الانتخابات النيابية المقبلة.

اسرائيل تجري مناورات على الحدود مع لبنان  للتاثير في الداخل اللبناني في ظل ظروف معقدة.

عشية الانتخابات التشريعية، والتقديرات الإسرائيلية متشائمة من حدوث تغيرات تصب في صالح "إسرائيل"، وتقول إنّ الانتخابات لن تحقق ما عجزت عنه في حروبها ضد حزب الله

 ويؤكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون هذه المعطيات ويقول إنه "توجد حالياً معطيات وتطورات فرضت نفسها في العالم والمنطقة، ولا يمكن تجاهلها عند الحديث عن استراتيجية دفاعية"

كما يتحدث السيد نصر الله عن الانتخابات بقوله  : الاقتراع يوم الأحد رسالة إلى المتآمرين على المقاومة ومستقبل لبنان ويؤكّد، خلال المهرجان الانتخابي في البقاع، أنّه "لا بد من الدولة العادلة والقادرة، من أجل معالجة مشاكل المنطقة، في مختلف الملفات التي يواجهها الناس.

 نعتقد ان الانتخابات اللبنانية خسارة مضمونة للمشروع المعادي للمقاومة اذ تبدو المعركة، التي خاضتها أميركا والسعودية ومن لف لفهم ضد المقاومة، خاسرةً حتماً، حتى قبل فتح صناديق الاقتراع .

يجب على الاحزاب السياسية بكل مسمياتها وتوجهاتها في هذه الانتخابات ان توحد خطابها الوطني بعيدا عن التسقيط السياسي وان تضع في اولويات برامجها مصلحة الشعب اللبناني بعد معانات طويلة وحصار وانهيار اقتصادي وتضخم ، وغياب الخدمات، وهو يواجه الضغوط الخارجية الدولية والتحديات الامنية التي تستهدفه في محاولة لمصادرة قرارها السيادي  والنيل منه .

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان ينتخب..
جندي إسرائيلي يعترف باستهداف "شيرين أبو عاقلة" من مسافة 190 مترا
تسونامي المقاومة يجتاح لبنان ويُرعِب الخصوم والأعداء، 
فوضى الانتخابات في لبنان..!
عراقي مالك ولبنان؟! 
زلزال بعلبك.
بيروت لا تستحق هذا العقاب..!
المقاومة داخل فلسطين عادَت كما بدأت والخوف الصهيوني يتجَدَّد، َ
كاتب بريطاني..الغرب لايمكنه غسل عار التواطؤ مع إسرائيل
على أبواب الانتخابات النيابية اللبنانية..
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك