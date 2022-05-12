سوريا - لبنان - فلسطين

على أبواب الانتخابات النيابية اللبنانية..


د.علي حكمت شعيب ||

 

   أستاذ جامعي/ الجامعة اللبنانية ـ بيروت

 

ما يدعو إلى الريبة والتساؤل هو تكرار مطالبة البعض في حمأة الخطابات والبرامج الانتخابية بمؤتمر دولي للبنان في ظل الإنقسام الدولي العميق الذي يشهده النظام العالمي والتحول التاريخي المصيري الذي ستحدثه فيه الحرب الأوكرانية.

فالنظام العالمي في حالة لا توازن وتباين حاد في الرؤى والمصالح والمواقف بين أقطابه وهو في حالة استقراره وتوازنه لم يكن ليحقق التوافق حول الملفات والقضايا الساخنة بل تبادلاً للمصالح والمنافع بين أقطابه تتمظهر في تجميد للخلاف والنزاع حولها وفيها إلى حين فكيف بحالته اليوم أم كيف يوجد التوافق من كان أقطابه شركاء متشاكسون. 

إن هؤلاء الذين يحاولون جمع أنصارهم لخوض المعركة الانتخابية تحت شعار نزع سلاح المقاومة التي أعزّت لبنان واللبنانيين بعد أن كانوا أذلاء أمام طغيان إسرائيل أو المطالبة بمؤتمر دولي لذلك هم لاعبون صغار وعبيد أقزام قد باعوا أنفسهم للخارج وانحازوا إلى المحور الأمريكي في الصراع القائم مع محور المقاومة.

   ننصحهم بالقراءة الهادئة لما يدور حولهم والتبصّر قليلاً بالتغيّرات المتسارعة على الصعيد الاقليمي والدولي لاستشراف المستقبل حيث لن يكون هيمنة للغرب فيه والكف عن المراهنة على الأمريكي التي أثبتت التجارب عقمها والتزام ما يدعون إليه من حياد عملياً إن كانوا صادقين لا الانخراط في حرب الغرب الاقتصادية والنفسية على المقاومة وحلفائها فذلك خير لهم وأبقى في منطقة وعالم يعيد تشكيل مراكز القوة فيه.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كاتب بريطاني..الغرب لايمكنه غسل عار التواطؤ مع إسرائيل
على أبواب الانتخابات النيابية اللبنانية..
في استشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة ..
إلى شيرين أبو عاقلة..إلى الجنديَة الشُجاعَة المُضَرَجَة بالدماء،  
تصفية أيقونة الإعلام الفلسطيني برصاصة محرمة دوليًا
شاهد لحظة اغتيال الصحفية "شيرين أبو عاقلة" في جنين
اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
بعد رفع جدران الإنقسام إلى هذا الحَدّْ هل سيلتقي اللبنانيون مجدداً؟!
لبنان/ الإنتخابات اليوم معركة بين المقاومة وأعدائها
طهران تسلّم للرئيس الأسد شيكا على بياض
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك