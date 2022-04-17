سوريا - لبنان - فلسطين

مخطّط التّقسيم الزّماني والمكاني للمسجد الأقصى

55 2022-04-17

عدنان علامه *||


* / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*

 

*كشف الإعتداء الوحشي  والغدر بالمصلين وتدنيس المسجد الأقصى صباح يوم الجمعة عن وجود خطط شيطانية  لتقديم القرابين في داخل المسجد الأقصى تمهيدًا لتكريسه  في أيام الفصح اليهودي من كل عام.*

*وإذا ربطنا تدنيس المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي مع الإقتحامات السابقة الممنهجة لقطعان المستوطنين لباحات الأقصى بحماية قوات الشرطة نستنتج بوجود  مخطط جهنمي لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا على غرار  تقسيم المسجد الإبراهيمي بعد المجزرة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين حين غدر بالمصلين أثناء صلاتهم فريضة الفجر في 15 من شهر رمضان عام 1414  الموافق 25 فبراير / شباط  1994.*

*وخلال بحثي عن الموضوع وجدت ضالتي في بحث  مقتضب للزميل أوس أبو عطا في الميادين نت بتاريخ  18 فبراير/شباط 1994 ويحمل العنوان:-*

*مخطّط التّقسيم الزّماني والمكاني للمسجد الأقصى*

*وانقل لكم الموضوع  لنعرف مخططات هذا العدو الذي يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية؛ ووصل به الأمر إلى تدنيس المسجد الأقصى.  للعلم فإن القدس مصنفة دوليًا بأنها مدينة تحت الإحتلال ويجوز للفلسطينيين  الجهاد لتحرير القدس وكل الأراضي الفلسطينية.*

 

*وإن غداً لناظره قريب*

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