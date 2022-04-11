استشهاديّو فلسطين

د. علي حكمت شعيب *||

عمليات المقاومة في فلسطين التي ينفذها استشهاديون أبطال تعادل بقوتها ونتائجها المعنوية جولة عسكرية مظفرة من جولات المقاومة مع الكيان الصهيوني المؤقت.

فهي تهزّ بشدة ركن الأمن الداخلي للمجتمع الصهيوني ومن المتوقع لها فيما لو تمكن المقاومون من جعلها مستمرة بوتيرة منتظمة أن تؤسس إلى هجرة معاكسة منه وتحدّ من إقبال اليهود المهاجرين إليه وأن تضرب عميقاً في وعي المجتمع الصهيوني من أن فلسطين ليست آمنة للصهاينة وأبنائهم.

هذه العمليات المباركة تُنمّي أكبر قوة معنوية عند الشعب الفلسطيني وهي روح الاستشهاد وتُبقي شعلة المقاومة مضيئة في سماء فلسطين والمنطقة وتُلقي باليأس في قلوب أصحاب المشاريع التطبيعية وتحيي الأمل بالنصر على هذا الكيان الصهيوني المؤقت وتقصّر مدة بقائه.

أستاذ جامعي/ الجامعة اللبنانية ـ بيروت

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