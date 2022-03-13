عاجل : السفير الإيراني في بغداد: هناك ثلاثة مراكز أخرى للموساد في أربيل تحتاج إلى التحقيق فيها وإلا ستقصف في الأيام المقبلة.
سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان/ الكهرباء والسلع الاستراتيجية وسبل تأمينها  


د. علي حكمت شعيب ||   قد تكون الحلول اللامركزية المدعومة محلياً تشكًل جزءاً من الحل على مبدأ: "ما لا يُدرَكُ كلّه لا يُترَك جُلّه" فإذا كانت الحلول الشاملة على مستوى الوطن تحتاج إلى حكومة مقدامة تتخذ قرارات بالتوجه شرقاً بما لا يوافق الهوى الأمريكي وهذا غير متوفر في المدى المنظور نظراً لحيثيات عديدة لا يتسع المقام لذكرها فلا بد إذاً من اعتماد اللامركزية مرحلياً مع عدم الغفلة عن الإصرار المستمر على الخيار في التوجه شرقاً والدفع باتجاهه كونه خياراً استراتيجياً شاملاً. وفي إطار اللامركزية يُلاحظ أن البعض من الناس ومن الفاعلين في المجتمع المحلي تنقصه الهمة والكفاءة العلمية والإدارية لا سيّما بعض رؤساء وأعضاء البلديات فضلاً عن الجرأة في اتخاذ القرارات وحبّ القيام بالمبادرات الإنقاذية. وتراه في الواقع يلتصق بالروتين الذي اعتاد عليه وينتابه الإرباك والحيرة والتردد والشكوى من الواقع المأزوم من موقع الانفعال ورد الفعل دون التحرك بعزم لتغييره. لذلك يجب أن يكون هناك سياسات عليا تشجع المبادرات اللامركزية على مستوى المجتمع المحلي وتقدّم لها مستلزمات إنجاحها ولا بأس أن تكون سياسات تتبناها الوزرات الرسمية والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والثقافية... وينبغي أن ننشر التجارب الناجحة المحققة في هذا الميدان لكي نساعد على استنساخها وتحفيز الآخرين للقيام بها. فبلدنا لبنان فيه أدمغة وشباب طموح وطاقة متجددة وأراض خصبة ويجب علينا الاستثمار في ذلك كلّه بالتزامن مع حركة تغييرية تعمل على إيجاد تحوّل في الوعي الجمعي عندنا من الاعتماد الكلي على الدولة الى الاعتماد على سواعدنا فإن ذلك يساهم في عملية الانتقال التدريجي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج ويعزز استقلالنا ويزيد في اكتفائنا الذاتي.  

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان/ الكهرباء والسلع الاستراتيجية وسبل تأمينها  
إنجازات إيران نورٌ على نور وإنجازات اللبنانيين إهداء الغاز لإسرائيل.
سوريا لن تخذل اصدقائها 
لبنان/ جنبلاط مُرتبِك إنتخابياً في الشوف وإقليم الخروب
لَن يحجب الدخان الكثيف في كييڤ فلسطين واليمن عن أنظارنا.
خبير سوري: المخابرات التركية تشرف على عملية نقل 2500 إرهابي إلى اوكرانيا
حزب الله ينفي نفياً تاماً ما تداولته وسائل إعلامية حول وصول قوة إسرائيلية إلى مخبأ مسيّرات للمقاومة
حريق هائل وسط دمشق يسفر عن 7 ضحايا
لبنان/ وزير الخارجية يبيع الموقف..!
انيس النقاش ملهم فاق ملهميه…
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك