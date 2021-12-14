لبنان/ مطالبة ومساءلة

د علي حكمت شعيب *||

رئيس الحكومة اللبنانية السيد نجيب ميقاتي مطالب أمام الشعب اللبناني بعد أن انقضى نصف عمر الحكومة بعرض ما حققته حكومته من أهداف قد وعدت بها الناس ووضعتها في بيانها الوزراي لا سيما إنزال الدولار إلى ١٢ الف ليرة وتأمين التغذية الكهربائية لعشر ساعات

وهو مسؤول أيضاً أن يعرض بكل شفافية إخفاقات حكومته مع تقديم تبريرات منطقية لذلك

كما أنه لا يجوز للدولة بسلطاتها مجتمعة لا سيما سلطتها التنفيذية أن تقف كشاهد زور أمام نهب قوت اللبنانيين من قبل حاكم مصرف لبنان وتعاميمه وسياساته النقدية والذي لا يعبأ بأي صاحب سلطة في الدولة ولا يخاف العواقب

وغير مبرّر أبداً رفض العروض ذات الجدوى التي أتت لتحلّ مشكلة النقل والمحروقات والكهرباء لا سيّما العرض الروسي

ومن العجز بمكان التأخر في استخراج النفط والغاز فيما الكيان الصهيوني بدأ بذلك قبل عدة سنوات والبلد ينوء بأزمته الاقتصادية

إن رئيس الحكومة اليوم يبدو كالبطة العرجاء التي تتعثر في مشيتها ويختلط عليها مسارها

نحن كلبنانيين نشعر بالغبن والظلم جراء سلوك الحكومة السياسي غير الحازم والبطيء في المعالجة للأزمة التي نمر بها

إن رجالات الدولة هم الذين يقرنون القول بالفعل ويوفون بالعهد والوعد

فإن لم يكن رئيس الحكومة كذلك فرحيله ليحل آخر مكانه خير من بقائه

* أستاذ جامعي/ الجامعة اللبنانية ـ بيروت