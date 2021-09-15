سوريا - لبنان - فلسطين

نصيحة الى الحكومة اللبنانية الحالية


  أ.د علي حكمت شعيب ||   ينبغي تغيير القالب الذهني الذي تسير وفقه الحكومة الحالية. فلا تكون كالحكومات السابقة تتسوّل القروض لتنفق جزءاً منها على مشاريع غير ذات أولوية وليست منضوية تحت مظلة رؤية اقتصادية متينة ويُهدر الجزء الباقي بسبب الفساد. المطلوب هو: أن نضع ونتبنى رؤية اقتصادية واضحة تنقلنا من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج تتفرّع منها أولويات استراتيجية في الميادين ذات الأولوية لا سيما منها الزراعة والصناعة ونعمل على تحقيقها مستفيدين من نقاط قوتنا ومن الفرص التي تقدم لنا. علينا أن ننظر ونستثمر في مواردنا لا سيما منها البشرية المبدعة والطبيعية المتوفرة في بحرنا وأرضنا كالغاز والنفط وذلك لنبني الاكتفاء الذاتي وبالخصوص من السلع الاستراتيجية فنكفّ عن التسوّل والتذلّل ونلبس ثوب الكفاف والتعزز. فبهذه الطريقة يُصنع التحوّل ونخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية ونتقي الأزمات اللاحقة. أما أن نعيد الكَرّة ونسير وفق السياسات السابقة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من أزمات فهذا ليس من حسن الإدارة أو العقل في شيء.                      أستاذ جامعي / الجامعة اللبنانية ـ بيروت
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نصيحة الى الحكومة اللبنانية الحالية
تعذيب الأسير الهارب من سجن جلبوع "زكريا الزبيدي" ودخوله غرفة الإنعاش
لبنان... مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق
السيد حسن نصرالله يعلن وصول أول باخرة نفط إيرانية إلى مرفأ بانياس
السيد حسن نصر الله: سقوط رهان حصول مشكلة بين حزب الله والدولة
الحكومة اللبنانية تعقد اول اجتماع لها في قصر بعبدا
صورة تجمع رئيس واعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة
لبنان/ قولوا لبايدن إن القرار في حارة حريك وليسَ في واشنطن
ما يستفاد من خطوة تشكيل الحكومة اللبنانية
بعد القبض على 4 منهم.. ما حكم الأسرى الهاربين من سجن جلبوع؟
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك