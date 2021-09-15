نصيحة الى الحكومة اللبنانية الحالية

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أ.د علي حكمت شعيب || ينبغي تغيير القالب الذهني الذي تسير وفقه الحكومة الحالية. فلا تكون كالحكومات السابقة تتسوّل القروض لتنفق جزءاً منها على مشاريع غير ذات أولوية وليست منضوية تحت مظلة رؤية اقتصادية متينة ويُهدر الجزء الباقي بسبب الفساد. المطلوب هو: أن نضع ونتبنى رؤية اقتصادية واضحة تنقلنا من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج تتفرّع منها أولويات استراتيجية في الميادين ذات الأولوية لا سيما منها الزراعة والصناعة ونعمل على تحقيقها مستفيدين من نقاط قوتنا ومن الفرص التي تقدم لنا. علينا أن ننظر ونستثمر في مواردنا لا سيما منها البشرية المبدعة والطبيعية المتوفرة في بحرنا وأرضنا كالغاز والنفط وذلك لنبني الاكتفاء الذاتي وبالخصوص من السلع الاستراتيجية فنكفّ عن التسوّل والتذلّل ونلبس ثوب الكفاف والتعزز. فبهذه الطريقة يُصنع التحوّل ونخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية ونتقي الأزمات اللاحقة. أما أن نعيد الكَرّة ونسير وفق السياسات السابقة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من أزمات فهذا ليس من حسن الإدارة أو العقل في شيء. أستاذ جامعي / الجامعة اللبنانية ـ بيروت