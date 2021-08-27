سوريا - لبنان - فلسطين

ذكرى اختطاف سماحة الإمام السيد موسى الصدر


 

أ‌.        د علي حكمت شعيب *||

 

لماذا تم اختطاف سماحة السيد موسى الصدر ألذنب اقترفه أم لجريمة ارتكبها.

ما اختطفوه إلا لأنه قائد وهبه الله سبحانه كاريزما قوية استطاع من خلالها تجاوز الخطوط المذهبية والطائفية والعرقية والقومية والعصبوية ليعمل في سبيل الإنسان المستضعف والمحروم في لبنان والعالم العربي وأي مكان.

هكذا قائد من قادة الدرجة الأولى أصحاب الحكمة العالية والبصيرة الثاقبة والرؤية البعيدة المدى والقدرة على التغيير والتأثير فيمن حولهم وفي البيئة الاجتماعية والسياسية.

يحظّر عليهم العمل بشكل مستقل فلا بد من أن يكونوا تابعين للشرق أو للغرب وإلا فإن مصيرهم القتل أو السجن أو النفي من الأرض.

هذا كان دأب الطواغيت والجبابرة مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والمصلحين الاجتماعيين من القادة التغييريين الذين كانوا بحركتهم ينشدون صلاح الأمة.

أعاده الله سالماً مع رفيقيه                       

 

*أستاذ جامعي / الجامعة اللبنانية ـ بيروت

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