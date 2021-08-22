سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان/الضربة المزلزلة التالية..!


 

أ.د علي حكمت شعيب *||

 

الضربة المزلزلة التالية بعد استجلاب المازوت والبنزين من إيران هي

التلويح باستخراج النفط والغاز عبر شركات إيرانية صادقة لا تكذب في تقاريرها كتلك الغربية ولا تخشى الأمريكي.

خطوة نجح في تسديدها قائد المقاومة إلى الحصار الاقتصادي الأمريكي وأدواته في لبنان.

وهو بنجاحه يؤكد مواصفات القادة الذين يحتاجهم البلد وقت الأزمات من أصحاب البصيرة والشجاعة والإرادة والعزيمة والحزم والإقدام الذين يتحدون سيول المخاطر ويقتحمون أمواج التهديدات ويقدمون أغلى التضحيات.

ولا يخافون أحداً غير الله في سبيل استنقاذ الناس وخدمتهم.

أولئك هم القادة الحقيقيون الذين يجب دعمهم وتأييدهم والذين يعتمد عليهم بعد الله سبحانه للعبور بالبلد من ساحات الذل والحصار والقهر الى ساحات العز والاقتدار والفخر.

 

*أستاذ جامعي / الجامعة اللبنانية ـ بيروت

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